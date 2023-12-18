«حكاية وطن» يرصد الإنجازات.. طفرة في حماية وتمكين المرأة والشباب

شهدت مصر خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدمًا ملحوظًا في ملفات المرأة والشباب، حيث أولى اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئتين، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء وتنمية المجتمع المصري، ورصد كتاب حكاية وطن الإنجازات التي تحققت في هذه الملفات، على مدار السنوات العشر التي حكم خلالها الرئيس السيسي الدولة المصرية.

جهود تشريعية لحماية حقوق المرأة

ووفقا لما ورد في كتاب حكاية وطن، فقد شهد ملف حقوق المرأة العديد من الإنجازات على مدار 10 سنوات، من أبرزها إدراج أكثر من 20 مادة في الدستور المصري لعام 2014 لضمان حقوق المرأة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، وحق المرأة في العمل، والتعليم، والصحة، والمشاركة السياسية، فضلا عن تعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وشهدت المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي تعيينها في مناصب قيادية مهمة، ومراكز اتخاذ القرار، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات.

ولم يكن ملف تمكين الشباب وإبراز دورهم أقل أهمية بالنسبة للدولة المصرية، حيث شهد المجتمع المصري طفرة في تمكين الشباب وإشراكه في الحياة السياسية، ومن أبرز الإنجازات التي تمت في هذا الإطار وفقا لما ورد في كتاب حكاية وطن هي إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة، والذي يهدف إلى إعداد الشباب لتولي المناصب القيادية في الدولة، وإنشاء الجامعات التكنولوجية، والتي تستهدف تخريج شباب مؤهلين للعمل في مجالات التكنولوجيا والصناعة.

برامج ومبادرات لتمكين الشباب المصري

وأوضح الكتاب أن هذا بالإضافة إلى إطلاق مبادرة «حياة كريمة»، والتي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في القرى المصرية، وعملت على رفع المستوى التوعوي للشباب وكذا توفير فرص عمل، وهي ليست المبادرة الوحيدة، فشهدت السنوات العشر الماضية إطلاق العديد من المبادرات التي عملت على تأهيل الشباب منها على سبيل المثال مبادرة «مستقبلنا رقمي»، والتي تهدف إلى تدريب الشباب على مهارات استخدام التكنولوجيا.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي حقق العديد من الإنجازات في ملفات المرأة والشباب في مصر، والتي أسهمت في تعزيز حقوق هذه الفئتين، وتوفير الفرص لهم للمشاركة في بناء الوطن، ويتوقع العديد استكمال ما تم من إنجازات كبيرة في هذه الملفات خلال فترة رئاسته الجديدة.