رسالة محبة وسلام لأطفال فلسطين من كورال سان ﭼوزيف خلال حفل ترانيم عيد الميلاد لعام 2024

في أمسية روحية وبأصوات ملائكية قدّم مساء السبت الموافق 16 ديسمبر2023 فريق كورال سان ﭼوزيف حفله السنوي الذي يقيمه كل عام احتفالاً بميلاد السيد المسيح، وكان الاحتفال هذا العام مختلفاً نظراً لما تتعرض له دولة فلسطين مهد السيد المسيح وبخاصة قطاع غزة من حرب شرسة يدفع ثمنها الأطفال والنساء والمواطنين الأبرياء، لذا أهدى فريق الكورال والذي يضم 52 مرنماً من الكبار إلى جانب 29 مرنماً من الأطفال 23 ترنيمة وأنشودة للميلاد بعدّة لغات بقيادة الأب بطرس دانيال والآنسة ماجدولين ميشيل حفلهم هذا العام إلى أرواح الأطفال الأبرياء، داعين أن يعمّ السلام والطمأنينة لفلسطين بصفة خاصة ولجميع أنحاء العالم بصفة عامة.

وكما هو مُعتاد في هذه الاحتفالية شارك بالحضور ما يزيد عن 2000 مصري من المسلمين والمسيحيين انصهروا جميعاً في روح واحدة وتناغم غير مسبوق داخل جدران كنيسة سان ﭼوزيف للاتين الكاثوليك بوسط البلد، وبمشاركة وحضور العديد من رؤساء الطوائف الدينية والسفراء والفنانين والسياسيين والإعلاميين والرياضيين والشخصيات العامة، حيث بدأت الاحتفالية التي قام بتقديمها الأب/ ممدوح شهاب راعي الكنيسة بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء، تلى خلالها المسلمون الفاتحة والمسيحيين الصلاة الربانية في مزيج وتناغم رائع للنسيج الوطني جميعاً في جميع الأحوال.

وكان من أبرز الحضور: المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، المستشار محمد شيرين فهمي الرئيس بمحكمة جنايات القاهرة، اللواء صبري يوسف كبير الياوران السابق برئاسة الجمهورية ، وسفراء بلجيكا وبوركينا فاسو بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى من السفارة الإيطالية بالقاهرة، سيادة المطران كلاوديو لوراتي مطران اللاتين بمصر، نيافة المطران توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والمطران كريكور أغسطينوس مطران الأرمن الكاثوليك بمصر، إلى جانب عدد كبير من الرهبانيات المختلفة.

كما حضر من الإعلاميين والشخصيات العامة كلاً من : المهندس أسامة الشيخ، الموسيقار هاني مهنى، رئيس أكاديمية الفنون د. غادة جُبّارة، المستشار أمير رمزي، الكاتب والمفكر أحمد الجمّال، الأديبة فاطمة ناعوت، النائبة ماريان عازر، سهير عبد القادر رئيسة مبادرة "أولادنا"، رئيس المجلس القومي لذوي الهمم أمل مُبدّى، كابتن شوقي غريب، مصمم الأزياء هاني البحيري، الأستاذ محمود العلايلي، والإعلاميين محمد الغيطي، لميس سلامة، أسماء قنديل.

ومن الفنانين حضر الاحتفالية كلاً من: محمد رياض، ناجي سعد، لقاء الخميسي، ندى بسيوني، محمد فهيم، هيثم الخميسي، والمخرجين كمال عبد العزيز، رضا شوقي، ساندرا نشأت، إميل شوقي.

وفي ختام الاحتفالية وجه الأب مراد مجلع الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر الشكر للأب بطرس دانيال والآنسة ماجدولين ميشيل ولكل أعضاء الكورال على المجهود الكبير الذين بذلوه لكي يخرج هذا الحفل بهذه الصورة المشرّفة، كما وجه الشكر لرجال الشرطة وخاصة قسم عابدين لتأمينهم هذه الاحتفالية، ولجميع الرهبان والراهبات الذين حضروا ولكل المصريين مسلمين ومسيحيين لمشاركتهم معاً كنسيج واحد احتفالات ميلاد السيد المسيح.