نبيلة مكرم: المصريون التفوا حول وطنهم.. والانتخابات كانت «احتفالية ديمقراطية»

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، إن الانتخابات الرئاسية كانت بمثابة احفتالية ديمقراطية من جانب المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن هناك ظروف اقتصادية وسياسية كبيرة وتحديات عالمية، ومشاركة المصريين كانت بمثابة رسالة مهمة، لتؤكد الالتفاف حول الدولة المصرية.

أهمية مشاركة المصريين بقوة في الانتخابات

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه «من مصر» المذاع على «القاهرة الإخبارية»، إن مشاركة المصريين بقوة، تؤكد وعيهم في ظل ما يحدث، لافتة إلى أن الشركة المتحدة نقلت صورة رائعة حول الانتخابات، وسط الحضور المشرف، والتفاعل الكبير من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابعت أن الانتخابات الرئاسية كانت بمثابة احتفالية جديرة بالدولة المصرية، والشعب المصري أدى المهمة بنجاح كبير، ورد على جميع الأخبار الكاذبة، وقدموا جميع الصور فيما يتعلق بالحق السياسي والانتخابي، سواء في الداخل أو الخارج.

إشادات بـ«الوطنية للانتخابات» والشركة المتحدة

وأشادت، بالهيئة الوطنية للانتخابات، والتسهيلات التي قدمتها لجميع الناخبين، وكذلك الشركة المتحدة، فيما يتعلق بنقل كل ما يخص مشاركة المصريين بالخارج والداخل، مشددة على أن هذه المشاركة، تؤكد أهمية الالتفاف حول الوطن، والتأكيد على مسار التنمية، لافتة إلى أن نزول المصريين بالخارج للجان الانتخابية، كان قويًا ونزلوا في «عز البرد» متكبدين مشقات السفر، وهذه رسالة مهمة وقوية.