«الوطنية للانتخابات»: الفائز في الانتخابات هو الوطن والكنز اسمه المصريون

استهل المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، كلمته في المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، بالآية القرآنية: «إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم»، متوجها بالشكر إلى شعب مصر، قائلاً: «الفائز هو الوطن والكنز اسمه المصريون».

وأضاف «بدوي»، خلال المؤتمر المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن شعب مصر عظيم قال كلمته ووصلت الرسالة بأن مصر هي غاية المراد واصطف المصريون أمام لجان الاقتراع في الداخل والخارج تلبية لنداء الوطن ملحمة في حب مصر.

وتابع المستشار حازم بدوي، «مبروك للمصريين فقد شهدت الانتخابات الرئاسية ظواهر مميزة عكست عبقريته وشهدنا خروج كافة أطياف الشعب لتقول رأيها والمرأة كانت في أول الصفوف والشباب وكبار السن وذوي الهمم والعمال والطلاب وجميع الأطياف، ونسبة التصويت هي الأعلى في تاريخ مصر».

واستطرد: «لا تجاوزات شابت العملية الانتخابية، بل حازت على إشادات محلية ودولية وإشادة الناخبين أيضا ويمثلون أحزاب مختلفة التوجهات ولها تمثيل مميز ومرشح ظهيره الشعب، بجانب الالتزام الأخلاقي من المرشحين الأربعة ولم يكن هناك نقد شخصيا».

وأكد أنَّ أقل نسبة انفاق مالي على الدعاية الانتخابية كانت في هذه الانتخابات، وهناك حياد غير مسبوق من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، وتعاون الهيئات والوزارات المعنية مع الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الاستحقاق الأهم ليخرج بصورة حضارية تليق بمصر وتاريخها، ونزاهة القضاء وحياد الشرطة في تأمين المقرات.