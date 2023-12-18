بنداري: الانتخابات الرئاسية نموذج نتشرف به فالعالم شهد مشاركة غير مسبوقة

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ هذا يوم تاريخي نجني فيه ثمرة الديمقراطية في بلادنا، ونحصد ما غرسه الوطن في نفوسه أبنائه من وعي وانتماء.

وأضاف بنداري، في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنّنا نحتفل معًا بوصول قطار الانتخابات الرئاسية 2024 إلى محطته الأخيرة، حيث الإعلان نتيجة الاستحقاق الانتخابي الأهم في تاريخ الأمة والتي تعبر عن إرادة الشعب.

وأكد أنّ الانتخابات الرئاسية نموذج نتشرف به في الداخل والخارج، التزمنا فيه بصحيح القانون دون أي تجاوز، ورأى فيه العالم مشاركة شعبية غير مسبوقة ووعيًا سياسيا ودستوريًا يليق بمصر وتاريخها، التزاما وانضباطا وتحضرًا في متابعة العملية الانتخابية سواء من حملات المترشحين أو من وسائل الإعلام أو جهات المتابعة على اختلاف تصنيفها.