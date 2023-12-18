بدء مؤتمر «الهيئة الوطنية» لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

بدأ مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، قبل قليل، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تنافس فيها 4 مرشحين هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي فريد زهران والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة والمرشح الرئاسي حازم عمر.

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

ويتضمن إعلان النتيجة، إعلان عدد من صوتوا بالخارج، وعدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين وعدد من صوتوا منهم ونسبة مشاركتهم، إضافة إلى عدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات الباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات قادمة، بحصول المرشح الفائز على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة 50%+1 من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الانتخابات بالخارج والداخل، وفي حالة عدم حصول أيا من المرشحين علي هذه النسبة، فإنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 39 من قانون الانتخابات الرئاسية يتم إعادة الانتخابات فيما بين المرشحين الأكثر حصولا على الأصوات، ويعلن فوز من يحصل علي أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، وتتولي الهيئة إخطار الفائز بمنصب رئيس الجمهورية، وعملية الفصل في نتيجة الانتخابات الرئاسية