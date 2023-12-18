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وزير البترول يؤكد أهمية استمرار جهود تحسين وزيادة الإنتاج في الصحراء الغربية

كتب:

مارينا رؤوف
08:55 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
خلال اللقاء

خلال اللقاء

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية استمرار جهود تحسين وزيادة الإنتاج البترولي في الصحراء الغربية، وذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة العمليات المتكاملة للإنتاج البترولي.

وناقش الاجتماع أعمال اللجنة المتكاملة بالصحراء الغربية فيما يخص تقدم أعمال خطط تحسين إنتاج الزيت الخام بشركات العلمين ومارينا والواحة للبترول.

وأكد الملا خلال الاجتماع على أهمية الإسراع بتنفيذ خطط العمل التي أقرتها اللجنة العليا للإنتاج، سواء فيما يخص الإنتاج أو ترشيد النفقات أو تحسين كفاءة عمليات الاستخراج.

كما أشار الملا إلى أهمية دور القطاع الخاص والمقاولين في تنفيذ الخطط البترولية، وخاصة بعد التدريب الذي وفرته الوزارة لهذه القطاعات.

واستعرض المهندس محمود طلبة مدير العمليات والقائم بأعمال رئيس شركة العلمين للبترول، أعمال اللجنة الفرعية للعمليات المتكاملة بشركات العلمين والواحة ومارينا للبترول.

وأوضح جهود الإسراع بحفر آبار جديدة واستغلال تقارب الموقع الجغرافى لحقول الشركات الثلاث وما لديها من تسهيلات ومهمات فى تنفيذ خطط العمل وتحسين وزيادة إنتاج الزيت الخام من مناطق الامتياز.

كما أوضح الإجراءات الجارية للتكامل بين عدد من الشركات العاملة في الصحراء الغربية، والتي تستهدف تحسين الأداء الإنتاجي بالمناطق وزيادة كفاءة الإنفاق وتعظيم وتكامل استغلال البنية التحتية القائمة والمهمات والموارد.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة استمرار العمل على تنفيذ خطط تحسين وزيادة الإنتاج البترولي في الصحراء الغربية، وذلك من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية واستغلال كافة الموارد المتاحة.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.