وزير البترول يصدر قرارا بحركة تنقلات في عدد من القطاعات

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قراراً اليوم الأحد، يتضمن حركة تنقلات جديدة بتكليفات، شملت رئيس إدارة مركزية بالوزارة، ونواب الرئيس التنفيذي للهيئة، بخلاف رؤساء بعض شركات البترول، ومدير عام للعمليات، لدعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة، ولتحقيق أهداف الوزارة المستقبلية، مع تبادل الخبرات اللازمة.

شملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت، أو ستخلو بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني، التالية أسماؤهم:

رئيس جديد لشؤون النقل والتسويق

- المهندس محمود ناجي محمود عبد الشافي، رئيساً للإدارة المركزية لشؤون النقل والتسويق بوزارة البترول والثروة المعدنية.

- المهندس أحمد محمد الخليفه أحمد، نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة للتخطيط والمشروعات وعضواً بالمجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

- هبة الله محمد عبد القادر علي حسن، نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة للتجارة الخارجية وعضواً بالمجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

- المهندس وائل لطفي حامد مصطفى، رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي).

- المهندس نبوي محمود حسن إبراهيم، رئيساً لمجلس إدارة شركة أنابيب البترول.

- المحاسب محمد إبراهيم فرحات سعد، رئيساً لمجلس إدارة شركة الغازات البترولية (بتروجاس).

- المهندس أمجد عبد الرازق إبراهيم غنيم، رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية.

- المهندس محمد شحاتة محمد شحاتة، رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «الحمرا أويل».

- المهندس رشاد عبدالهادی رمضان السيد، رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «دي رمضان السيد بتروسيله».

- المهندس وليد محمد محمد محمد الأعصر، رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركتي «شقير» البحرية للزيت (أوسوكو)، و«المنصورة» للبترول.

- المهندس كريم محمد بهاء الدين حلمي همام، رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر (IDM) اعتباراً من 8 يناير 2024.

- المهندس فتحي منصور السيد الزكري، رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية لخطوط النفط والغاز (التيوب).

- المهندس هانى عزيز رياض نخلة، مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة «الحمرا أويل».