بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي على انتخابه لفترة جديدة

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة.

الكنيسة تؤكد دعمها الكامل للقيادة السياسية

وقال إسحق، في بيان، «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوليه منصب رئاسة جمهورية مصر العربية، لفترة رئاسية جديدة، وتؤكد الكنيسة دعمها الكامل للقيادة السياسية، وصلاتها لاستكمال مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة، والتوفيق لخير مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم».