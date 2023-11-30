مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك يزور السفير البابوي في مصر

زار صباح اليوم، مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بقيادة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس المجلس، رئيس الأساقفة، نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وذلك بمقر سفارة الفاتيكان، بالزمالك.

السفير البابوي في مصر

شارك في الزيارة مطارنة مختلف الكنائس الكاثوليكية بمصر، وممثلو الراهبانيات، إذ يأتي هذا اللقاء في ختام الاجتماع النصف سنوي الدوري لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الذي أقيم في الفترة من الثامن والعشرين، وحتى الثلاثين من الشهر الجاري، بدار القديس إسطفانوس، بالمعادي.

ختام اجتماع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك

واجتمع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر في دورته العاديّة نصف السنويّة في الفترة من 28-30 نوفمبر 2023 بدار القديس اسطفانوس بالمعادي، برئاسة صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، ومشاركة الآباء مطارنة الإيبارشيات ورؤساء الكنائس الكاثوليكيّة في مصر ورؤساء اتحادات الرهبانيّات الكاثوليكيّة النسائيّة والرجاليّة.

كما أكّد البطريرك، أن الكنيسة تدعو أبناءها إلى أهمّية المشاركة في الانتخابات الرئاسيّة كحقٍ وواجب وطني من أجل خير بلدنا مصر.