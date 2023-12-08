بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس «منح درجة المرتل» لشمامسة «القديس مرقس»

ترأس صباح اليوم، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس منح درجة المرتل لعدد من شمامسة كنيسة القديس مرقس الرسول، بالعبور.

جاء ذلك بمشاركة الأب دانيال حنا، راعي الكنيسة، وتضمن القداس الإلهي كلمة من الأب دانيال، ودارت حول مسيرة الإعداد التي مر بها الشمامسة، والترحيب بالبطريرك.

كلمة بطريرك الأقباط الكاثوليك

وفي كلمة العظة، أكد الأب البطريرك فرحته بأبنائه، وشدد على أن الكنيسة تنمو دائمًا بكلمة الله، وممارسة الأسرار الكنسية، وقراءة الكتاب المقدس، بالإضافة إلى مساعدة الآخرين، بصفة مستمرة.

وفي نهاية الذبيحة الإلهية، منح بطريرك الأقباط الكاثوليك، الشهادات التذكارية، إلى المحتفى بهم، مباركًا مرحلة السنافر في النشاط الكشفي بالكنيسة.

وفي سياق متصل، ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد العذراء بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة.

ومنح الدرجة القمصية، للأب أنطونيوس سماحة، أحد رعاة الكاتدرائية، حيث شارك في الاحتفال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والمطران مار إفرام إيلي وردة، مطران إيبارشية القاهرة، والنائب البطريركي على السودان للسريان الكاثوليك، والمطران جول زريعي، رئيس أساقفة دمياط الفخري، والنائب البطريركي العام السابق بالقدس للروم الملكيين الكاثوليك، كما شارك أيضًا الأب بولس جرس، والأب هدية تامر، راعيا الكاتدرائية، وعدد من الآباء الكهنة.

وفي كلمة العظة، أكد الأب البطريرك أن احتفال اليوم، يعتبر احتفالًا بأمانة الله معنا، ومرافقته لنا، وأشار إلى أن كل معمد مسؤول عن بناء الكنيسة.

وعدد بطريرك الأقباط الكاثوليك الخدمات المتنوعة التي قام بها الأب أنطونيوس، ومازال يقوم بها، مشيدًا بمجهوداته في خدمة الرب، وشعبه.

وعقب كلمة العظة، أقيمت مراسم منح الدرجة القمصية، للأب أنطونيوس سماحة.