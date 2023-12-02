بطريرك الأقباط الكاثوليك يلتقي كهنة الإيبارشية البطريركية

التقى صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، كهنة الإيبارشية البطريركية، وذلك بدار سيدة السلام، بمساكن شيراتون.

شارك في اللقاء الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، حيث تضمن الاجتماع محاضرة روحية، ألقاها ميلاد شحاتة الفرنسيسكاني بعنوان «زمن الرب وزمن الإنسان».

المسيرة السينودسية للكنيسة الكاثوليكية

تضمن اللقاء، عرض البطريرك لأبرز ما جرى خلال المسيرة السينودسية للكنيسة الكاثوليكية، في شهر أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى بعض التوصيات الرعوية، إلى كهنة الإيبارشية.

وأكّد الأنبا باخوم على موضوع السنة الرعوية للإيبارشية، (الصلاة) وتكوين لجنة، لدراسة الفاعليات، والموضوعات الخاصة به، مشيرًا إلى أهمية المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وتوعية وتشجيع الرعايا على ذلك، مختتمًا اليوم بالصلاة.

كما زار مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بقيادة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس المجلس، رئيس الأساقفة، نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وذلك بمقر سفارة الفاتيكان بالزمالك.

وفي سياق متصل، استقبل البطريرك أعضاء حملة المرشح عبد الفتاح السيسي، وأبرز الأب البطريرك روحانيّة وتنوع الكنيسة الكاثوليكيّة بمصر، كما أكّد أن الكنيسة تدعو أبناءها إلى أهمّية المشاركة في الانتخابات الرئاسيّة كحقٍ وواجب وطني من أجل خير بلدنا مصر.