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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«العدل» يهنئ الرئيس السيسي بالفوز في الانتخابات: متفائلون بمستقبل أفضل

كتب:

محمد أباظة
04:03 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
حزب العدل- ارشيفية

حزب العدل- ارشيفية

هنأ حزب العدل، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالفترة الرئاسية الجديدة، وعلى ثقة الشعب المصري التي منحها له، وهي ثقة غالية ومسؤولية كبيرة نمتني له التوفيق والسداد في تحملها.

ووجّه الحزب الشكر لجميع القائمين على الانتخابات من القضاة والشرطة وموظفي الدولة وكذلك الهيئة الوطنية للانتخابات على جهودهم الكبيرة، وتحية لهم من القلب فرداً فردا.

وأكد الحزب: «يملؤنا التفاؤل في مستقبل أفضل، ونؤكد استمرار تبني الحزب للنهج الإصلاحي والاشتباك مع الحكومة ومنهجها وأجندة الأولويات السياسية من أجل الصالح العام وحياة أفضل للجميع ووطن آمن مستقر».

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.