حزب العدل يصدر تقريرا عن فعاليات اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية (صور)

تابعت غرفة العمليات المركزية لحزب العدل، الغرف الفرعية وعددها 25 غرفة في 18 محافظة على مستوى الجمهورية.

وبحسب الغرفة المركزية، تم المرور على بعض اللجان في عدد من المحافظات قبل عدد من قيادات الحزب وأعضائه، لتفقد العملية الانتخابية ورصد إقبال المواطنين والحالة الأمنية، وكذا متابعة مشاركة أعضاء الحزب في العملية الانتخابية.

وقالت الغرفة، إنه جرى متابعة غرف العمليات الفرعية، وجاءت التقارير كالآتي:

- بدأ اليوم بإقبال هادئ وزاد على مدار اليوم.

- سجلت وحدة تحليل البيانات بالغرفة المركزية نسب تصويت تتراوح ما بين 30٪ إلى 45%، كمتوسط للمقرات الانتخابية التي تابعتها غرفنا الفرعية في 18 محافظة.

- نتابع ما يصدر من الهيئة الوطنية للانتخابات على مدار اليوم من أرقام، رصدت جميع المقرات الانتخابية في أرجاء الجمهورية.

- نجدد دعوتنا لأبناء الشعب المصري للمشاركة والخروج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.