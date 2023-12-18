«الاتحاد»: الانتخابات الرئاسية عكست الإجماع الشعبي حول الرئيس السيسي

هنأ المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد حصوله على ثقة الناخبين، وفوزه باكتساح في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرًا إلى أنّه رغم كونه فوزًا معتادًا ويعبر عن شعبية الرئيس الجارفة في الشارع المصري، إلا أنّه يعد أيضًا فوزًا استثنائيًا، لما يحمله من دلالات من حيث التوقيت وشكل المنافسة التي اختلفت عن كل المرات السابقة.

وأضاف صقر، أنّ الانتخابات الرئاسية 2024، أعطت العديد من الرسائل على المستوى المحلي والدولي، حيث عكس ذلك الاستحقاق الدستوري، حالة الإجماع الشعبي حول الرئيس السيسي من جهة، ورسالة للخارج باستقرار واصطفاف الشعب خلف دولته وقيادته السياسية.

وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أنّ نسبة المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية 2024، التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، تعكس حالة الاصطفاف التي نتحدث عنها، حيث تعد نسبة المشاركة هي الأكبر في تاريخ الانتخابات الرئاسية التي شهدتها مصر.

ولفت رضا صقر إلى أنّ الفترة الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوة من أجل أن نستشرف معه مستقبل أفضل وإنجازات أكثر لهذا الوطن خلال الولاية الجديدة، الذي يواجهه العديد من التحديات على المستويين الداخلي والخارجي، متطلعًا إلى استمرار تكاتف الشعب المصري خلف قيادته السياسية، من أجل تسطير المزيد من الإنجازات.