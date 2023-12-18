قبل إعلانها اليوم.. كيف تُحتسب نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024؟

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد قليل، اسم الفائز في انتخابات الرئاسة 2024، ليصبح رئيسا لمصر لمدة 6 سنوات مقبلة، ونرصد في السطور التالية كيفية احتساب الأصوات الصحيحة، ومتى تكون هناك جولة إعادة.

وحدد قانون الانتخابات الرئاسية 22 لسنة 2014 طريق إعلان نتيجة الانتخابات بأن نص على أن «تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الـ5 أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة، وتنشرها في الجريدة الرسمية»، بحسب المادة 38.

حصول المرشح على أكثر من 50%

وعن الفائز برئاسة الجمهورية، فإنه «يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة (50%+1)، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلية، أعيد الانتخاب بعد 7 أيام على الأقل، بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات».

فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة، وفي تلك الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة»، وفق المادة 39 من القانون.