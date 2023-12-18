البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات: الشعب أعلن إرادته

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ثقة الشعب المصري العظيم، وانتخابه لفترة رئاسية جديدة بنسبة بلغت 89.6%.

تهنئة الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات

وقال البابا تواضروس، في بيان له، اليوم: «تهنئ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بثقة الشعب المصري العظيم، وانتخابه لفترة رئاسية جديدة بنسبة بلغت 89.6%».

وتابع البابا تواضروس: «إننا، في هذه المناسبة، نثمن ونحيي وطنية ووعي الشعب المصري، الذي خرج بعشرات الملايين إلى الصناديق، بنسبة تصويت وصلت إلى 66.8%، ليعلن إرادته الصادقة في استكمال مسيرة التنمية والإنجازات، وحماية مقدرات البلاد خلال هذه المرحلة الدقيقة».

واختتم بيانه بمناسبة فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية: «نصلي أن يحفظ الله وطننا الغالي مصر، ويرشد رئيسها المنتخب ومختلف مؤسساتها في كل القطاعات لتحقيق صالح شعبها العظيم، ووضعها في المكانة التي تستحقها».