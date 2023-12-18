البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات: الشعب أعلن إرادته
كتب:
مريم شريف
03:10 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ثقة الشعب المصري العظيم، وانتخابه لفترة رئاسية جديدة بنسبة بلغت 89.6%.
تهنئة الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات
وقال البابا تواضروس، في بيان له، اليوم: «تهنئ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بثقة الشعب المصري العظيم، وانتخابه لفترة رئاسية جديدة بنسبة بلغت 89.6%».
وتابع البابا تواضروس: «إننا، في هذه المناسبة، نثمن ونحيي وطنية ووعي الشعب المصري، الذي خرج بعشرات الملايين إلى الصناديق، بنسبة تصويت وصلت إلى 66.8%، ليعلن إرادته الصادقة في استكمال مسيرة التنمية والإنجازات، وحماية مقدرات البلاد خلال هذه المرحلة الدقيقة».
واختتم بيانه بمناسبة فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية: «نصلي أن يحفظ الله وطننا الغالي مصر، ويرشد رئيسها المنتخب ومختلف مؤسساتها في كل القطاعات لتحقيق صالح شعبها العظيم، ووضعها في المكانة التي تستحقها».