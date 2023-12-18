10 سنوات من تطوير الدولة للشركة القابضة للتشييد والتعمير

شهدت الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطويراً ملحوظاً وذلك من أجل التكامل لتحقيق التنمية المستدامة في مجالات التشييد والتعمير فى الوطن العربى وأفريقيا حيث قامت شركة النصر للإسكان والتعمير بتوقيع عقد تطوير الهضبة الوسطى وكورنيش المقطم بالشراكة مع شركة سكوب العالمية على مساحة حوالي 1.7 مليون متر، ويضم أنشطة سياحية وسكنية وتجارية ورياضية، حيث يضخ المستثمر نحو 32 مليار جنيه في المشروع، فيما تبلغ الإيرادات المقدرة نحو 62 مليار جنيه وفقا للبيانات الرسمية لوزارة قطاع الأعمال العام.

تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة

ونفذت شركة النصر للإسكان والتعمير، مشروعات ضمن مبادرة «حياة كريمة» بإجمالي 18 مليار جنيه، كما تم الحصول على مشروعات مقاولات في بعض الدول العربية والأفريقية مثل سلطنة عمان، الإمارات، العراق، السودان، موريتانيا بقيمة 500 مليون دولار خلال الخمس سنوات الأخيرة.

كما نفذت النصر للإسكان والتعمير، وفقاً لتوجيهات الدولة المصرية، العديد من المشروعات في قطاع المقاولات منها مبنى وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومبانٍ إدارية واستثمارية ومستودعات لهيئة ميناء الإسكندرية بإجمالي تكلفة 624 مليون جنيه، ومحطة مياه ديروط بتكلفة 394 مليون جنيه، ومحطة مياه ميت غمر بتكلفة 560 مليون جنيه، ومشروع الصرف الصحي للتجمعات القروية بتكلفة 598 مليون جنيه، ومشروع 36 عمارة سكنية بالحي السادس بالعاصمة الإدارية بقيمة 800 مليون جنيه، ومشروع مفيض إسنا بقيمة تعاقد 2150 مليون جنيه، وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحى برأس البر بتكلفة 230 مليون جنيه، وغيرها من المشروعات.

أهمية ارتفاع إيرادات الشركة القابضة وشركاتها التابعة

وارتفعت إيرادات الشركة القابضة وشركاتها التابعة إلى 20.5 مليار جنيه بمعدل نمو 12%، كما وصلت حجم التعاقدات المتاحة والمنتظر الحصول عليها خلال العام المالي 2023-2024 بقيمة حوالي 35 مليار جنيه، كما تهتم الدولة بتطوير حديقة الميريلاند، وذلك تبين من خلال الانتهاء من المرحلة الأولى وهي منطقة الكازينو والبحيرة التي تضم مطاعم وكافيهات ونافورة راقصة وتم انتهاء أعمال التطوير والترميم داخل قصر غرناطة التاريخي.

وتقوم شركة النصر للإسكان والتعمير، بدراسة إقامة مشروعين في أسيوط وذلك على مساحة تصل إلى 12 ألف متر مربع، كما أن هناك خطة بإقامة مشروع آخر في دمنهور على مساحة 10 آلاف متر مربع بحجم إيراد متوقع 1.2 مليار جنيه.