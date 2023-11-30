7 معلومات عن شركة النصر للإسكان والتعمير بعد تطويرها

قال منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال العام، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الدولة المصرية تركز الفترة الحالية على تطوير شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وذلك من أجل قيام الشركة بإقامة العديد من المشروعات في مناطق متفرقة وهي المقطم وأكتوبر والتجمع الخامس، كما تهتم بالتطوير العقاري وتقوم وزارة قطاع الأعمال بمتابعة آخر مستجدات أعمال الشركة في تلك المناطق وذلك بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية 7 معلومات عن شركة النصر للإسكان والتعمير والتي جاءت كما يلي:

تاريخ تأسيس الشركة

- تأسست الشركة عام 1962.

- تمتلك الشركة القابضة للتشييد 100% من أسهم شركة النصر للإسكان والتعمير.

- تعمل الشركة في مجال تعمير الأراضي وجميع العمليات العقارية.

- قامت الشركة في مجال الإسكان بإنشاء ما يزيد عن 4000 وحدة سكنية بمدينة المقطم.

أعمال الشركة

- قامت الشركة بتنفيذ وفتح عدة طرق كمحاور رئيسية لخدمة مدينة المقطم وربطها بالطريق الدائري والأوتوستراد ومدينة نصر.

- قيام الشركة بأعمال الترميم وإعادة الرصف لطرق الهضاب الثلاث بالمقطم وأعمال الطرق اللازمة لربط المناطق الجديدة بالطرق الرئيسية.

- نفذت الشركة مشروعات خارج حدود الامتياز الخاص بها «المقطم» وذلك في أكتوبر والتجمع.