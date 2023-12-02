تعيينات الشركة القابضة للكهرباء.. إليك الشروط المطلوبة للوظائف العليا

حددت الشركة القابضة للكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية من الدرجة العليا «رئيس قطاع للتدريب ومدير الإدارة العامة للضرائب ومدير الإدارة العامة للحسابات والتسويات».

مؤهل هندسي عال مناسب وخبرة في مجال العمل

واعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصـر عبر منشور علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» المؤهلات المطلوبة لشغل وظيفة رئيس قطاع التدريب كالتالي

- مؤهل هندسي عالٍ مناسب وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 16 سنة وقضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة قيادية أو درجة نظيرة للدرجة المتقدم إليها واجتياز البرامج التدريبية المقررة وقدرة فائقة على القيادة والتوجيه.

الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل الوظائف

وحددت الشركة القابضة للكهرباء الشروط العامة المطلوبة في المتقدمين لشغل وظيفة رئيس قطاع التدريب كالتالي:

- يشترط في المتقدم أن يكون ضمن العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومستوفيا لشروط التعيين الواردة بلائحة نظام العاملين بالشركة.

- الطلبات المقدمة من العاملين خارج الشركة تقدم مشفوعة بالموافقة المبدئية من جهة عملهم علما بأن الشركة غير مسؤولة عن توفير سكن للمغتربين.

- تقدم الطلبات باليد على النموذج المعد لذلك مع (نسخة أصل + نسخة إلكترونية C.D) باسم المحاسب رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية للجنة اختيار شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بالشركة ويرفق بالطلب.