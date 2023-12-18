جامعة بنها الأهلية تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة 2024

قدم مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور؛ برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس المجلس، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس، والدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس الجامعة، وقيادات الجامعة الأكاديمية والإدارية، خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقة الشعب المصري به وانتخابه لفترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية.

فوز الرئيس السيسى في الانتخابات الرئاسية

وأكد «السعيد» أنّ فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، يعد رسالة طمأنة لملايين المصريين، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية في مختلف القطاعات، التي انطلقت في البلاد منذ توليه مهام الحكم، عقب ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأشار إلى أنّ خروج الشعب المصرث والمشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية وتجديد الثقة في قيادته، يعكس إرادته القوية في حب الوطن ومواصلة النجاحات والإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية خلال الـ9 سنوات الماضية.

من جهتها، قالت الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء، أنّ الرئيس السيسي نجح في قيادة البلاد وبناء الدولة المصرية واستكمال بناء الجمهورية الجديدة، وغيرها من المشروعات التي حققت طفرة حقيقية غير مسبوقة على أرض مصر.

الرئيس السيسي نجح في قيادة البلاد

وأكدت أنّ المصريين ضربوا أروع الأمثلة في الممارسة الديمقراطية، وإصرارهم على استكمال بناء الجمهورية الجديدة في ظل هذه المرحلة المهمة التي يمر بها الوطن.

وأضاف الدكتور جمال سوسة، القائم بعمل رئيس الجامعة، أنّ الرئيس السيسي نجح في قيادة البلاد، وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار والمضي قدمًا نحو بناء الجمهورية الجديدة في مختلف المجالات.

وأشاد «سوسة» بالإنجازات والمشروعات القومية الكبرى خلال السنوات الماضية، التي وضعت مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وفتحت مجالات وفرص عمل جديدة للشباب، وساهمت في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من أجل النهوض بالدولة وأملاً في غدٍ أفضل للأجيال القادمة.

في سياق متصل، قدمت جامعة بنها؛ التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية، واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وقالت جامعة بنها الأهلية، في بيان لها، إنّ الشعب المصري استطاع خلال الانتخابات الرئاسية، تقديم نموذجٍ يحتذى به أمام العالم في حب الوطن، من خلال الخروج والمشاركة بفعالية، وتجديد الثقة في قيادة الرئيس السيسي الحكيمة خلال هذه المرحلة الصعبة من التحديات التي تواجه الوطن على مختلف الأصعدة.

وأكد البيان، أنّ مصر نجحت في استعادة دورها الوطنى وقوتها الناعمة على مستوى العالم بشكل واضح ومؤثر، من خلال الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع خلال الـ9 سنوات الماضية، في مختلف القطاعات، ومنها ملف التعليم والصحة والزراعة والقضاء على العشوائيات، وبناء مدن ذكية تمثل استثمار مصر في المستقبل، بالإضافة الى إطلاق مشروع حياة كريمة، الذي يستهدف تحسين جودة حياة المواطنين في القرى والريف المصري.