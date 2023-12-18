سعر اليورو اليوم الاثنين 18-12-2023 في البنوك مع ختام التعاملات

استقر سعر صرف اليورو اليوم الاثنين 18-12-2023، في ختام التعاملات داخل البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، إذ بلغ سعر اليورو داخل البنك المركزي المصري ما قيمته 33.64 جنيه للشراء، أما عن سعر البيع فقد بلغ 33.79 جنيه، وفق الموقع الرسمي للبنك.

سعر اليورو اليوم الاثنين 18-12-2023

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الاثنين، داخل البنوك المصرية.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الاثنين، بالبنك المركزي المصري، 33.64 جنيه للشراء و33.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر اليورو اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري إلى 33.48 جنيه للشراء و33.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين، في بنك مصر 32.48 جنيه للشراء، أما سعر البيع 33.94 جنيه.

سعر اليورو في بنك القاهرة

فيما بلغ سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الاثنين، 33.88 جنيه للبيع، و33.60 جنيه للشراء، في بنك القاهرة.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

ووصل سعر اليورو اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي CIB، إلى 33.59 جنيه شراء و34.06 جنيه للبيع.