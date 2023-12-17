سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في عدد كبير من البنوك اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023، استقراراً ملحوظاً، خلال بداية التعاملات اليومية، حيث سجل سعر اليورو اليوم 33.54 جنيه للشراء، 33.86 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي، وترصد «الوطن» في السطور التالية سعر صرف اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك، وفقاً لأخر تحديثات الأسعار المعلنة.

سعر اليورو اليوم في بنكي مصر والأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصرى، سعر 33.43 جنيه للشراء، 33.80 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري 33.43 جنيه للشراء ، فيما سجل 33.93 جنيه للبيع وفقاً للبنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم في مصر، 33.70 جنيه للشراء، 33.85 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم 33.54 جنيه للشراء، 33.86 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم 33.60 جنيه للشراء، 33.78 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر اليورو اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم 33.54 جنيه للشراء، 33.86 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.