سعر اليورو اليوم الاثنين 18-12-2023 في البنوك

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين 18-12-2023 في بداية التعاملات داخل البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، إذ بلغ سعر اليورو داخل البنك المركزي المصري 33.69 جنيه للشراء، 33.81 جنيه للبيع، وفق للموقع الرسمي للبنك.

سعر اليورو اليوم الاثنين 18-12-2023

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الاثنين داخل البنوك المصرية.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري، 33.69 جنيه للشراء و33.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر اليورو اليوم الاثنين 18-12-2023 في البنك الاهلي المصري إلى 33.50 جنيه للشراء و33.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين 18-12-2023 في بنك مصر 32.88 جنيه للشراء، أما سعر البيع 33.03 جنيه.

سعر اليورو في بنك القاهرة

فيما بلغ سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الاثنين 33.88 جنيه للبيع، و33.60 جنيه للشراء، في بنك القاهرة.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

ووصل سعر اليورو اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي CIB إلى 33.59 جنيه شراء و34.06 جنيه للبيع.