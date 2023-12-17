سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الأحد.. يحافظ على استقراره بكل البنوك

حافظ سعر اليورو اليوم الأحد في ختام التعاملات المسائية بكل البنوك المصرية، على استقراره الذي بدأ عليه التعاملات الصباحية، كما لم لم يطرأ أي تغيير على أسعار كل العملات منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، وفقاً للمواقع الرسمية للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الأحد، بكل البنوك المصرية.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 33.69 جنيه للشراء و33.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو اليوم الأحد في البنك الاهلي المصري إلى 33.50 جنيه للشراء و33.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر 32.88 جنيه للشراء، أما سعر البيع 33.03 جنيه.

سعر اليورو في بنك القاهرة

عن سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم، وصل إلى 33.88 جنيه للبيع، و33.60 جنيه للشراء، في بنك القاهرة.