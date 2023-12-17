رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الأحد.. يحافظ على استقراره بكل البنوك

كتب:

مريم حنفي
03:41 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم.. تعبيرية

سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم.. تعبيرية

حافظ سعر اليورو اليوم الأحد في ختام التعاملات المسائية بكل البنوك المصرية، على استقراره الذي بدأ عليه التعاملات الصباحية، كما لم لم يطرأ أي تغيير على أسعار كل العملات منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، وفقاً للمواقع الرسمية للبنوك المصرية. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الأحد، بكل البنوك المصرية.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري 

بلغ سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 33.69 جنيه للشراء و33.81 جنيه للبيع. 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 

وصل سعر اليورو اليوم الأحد في البنك الاهلي المصري إلى 33.50 جنيه للشراء و33.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر 

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر 32.88 جنيه للشراء، أما سعر البيع 33.03 جنيه.

سعر اليورو في بنك القاهرة 

عن سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم، وصل إلى 33.88 جنيه للبيع، و33.60 جنيه للشراء، في بنك القاهرة.

اقرأ المزيد:

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك

سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم السبت.. استقرار ملحوظ بالبنوك المصرية

سعر اليورو اليوم السبت 16-12-2023 في البنوك المصرية.. استقرار ملحوظ

سعر اليورو اليوم الأربعاء 13-12-2023 في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك
بقلم مريم حنفي