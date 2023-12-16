سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم السبت.. استقرار ملحوظ بالبنوك المصرية

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، هدوءاً ملحوظاً، في ختام تعاملات اليوم السبت، داخل كافة البنوك المصرية، عند نفس مستويات ختام التعاملات في نهاية الأسبوع الماضي، ولم تشهد أسعار كافة العملات أي تغيير منذ بداية التعاملات الصباحية، وذلك وفقاً للمواقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وأوضح الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري أن سعر اليورو، في ختام تعاملات اليوم السبت، داخل البنك المركزي، يبلغ 33.69 جنيه للشراء، أما سعر البيع فيبلغ 33.81 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر

كما سجل سعر اليورو اليوم السبت، داخل بنك مصر، 33.03 جنيه للبيع، و32.88 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وعن سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم السبت، داخل البنك الأھلي المصري، يبلغ 33.77 جنيه للبيع، أما سعر الشراء 33.50 جنيه.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

كما وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB، اليوم السبت، إلى 32.96 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ 33.12 جنيه.

سعر اليورو في بنك القاهرة

بالنسبة لسعر اليورو، في بنك القاهرة، في ختام التعاملات اليوم السبت، يبلغ 33.60 جنيه للشراء و33.88 جنيه للبيع.