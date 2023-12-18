«الغرف التجارية» تهنئ الرئيس السيسي على فوزه بولاية جديدة: ملحمة يسجلها التاريخ

تقدم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن مجالس إدارات الغرف التجارية واتحادها العام وأكثر من خمسة ملايين تاجر وصانع ومؤدي الخدمات من منتسبي الغرف التجارية فى كل ربوع مصر وأكثر من 18 مليون من شركائهم من العاملين لديهم، سواعد مصر، بالتهنئة على نتيجة الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية، ودورهم الفاعل في ملحمة يسجلها التاريخ كأكبر مشاركة بالانتخابات في تاريخ مصر هي رسالة لا تقبل التأويل للداخل والخارج، لنفتح جميعا صفحة جديدة من تاريخ مصر من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتمضي مصر قدما في خارطة الطريق، ترسيخا للديموقراطية التى نصبوا إليها جميعا من خلال مؤسساتنا المنتخبة، ولنحقق سويا النمو والنماء لأبناء مصر.

الوكيل: خرج عشرات الملايين من المصريين للمشاركة في الانتخاب

وأكد الوكيل أن خروج عشرات الملايين من أبناء مصر الأوفياء لانتخاب رئيس للجمهورية، قد وضع الأساس القوي لمستقبل مصر، ليس فقط المستقبل السياسي، ولكن وهو الأهم؛ مستقبل مصر الاقتصادي الذى سيتأتّى من خلال حتمية التعجيل بالإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية، والإجرائية وسرعة تنفيذ وثيقة ملكية الدولة لتعود الاستثمارات والسياحة أفضل مما كانت، لتوفر فرص عمل كريمة للمواطن المصري في بلده.

وأوضح الوكيل أن كل الهيئات الدولية والعلمية الراصدة للموقف فى مصر قد أكّدت ان عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى مشروطة بنتائج الانتخابات من ناحية عدد المشاركين والذي سيؤكد عودة الاستقرار إلى مصر وهو الشرط الأساسى لتلك الثقة.

وأكّد أنه كما يحارب إخواننا وأبنائنا؛ من قواتنا المسلحة والشرطة؛ ببطولة لتطهير أرض مصر الغالية من العناصر الإرهابية، أعداء الحياة، فالقطاع الخاص هو الذى يقود الحرب الواجبة لنزع الإرهاب من جذوره، وذلك بنشر التنمية والنماء وخلق فرص عمل كريمة فى كافة ربوع مصر.

تلك الحرب التى قادتها الغرف التجارية واتحادها العام، خلال السنوات الماضية، بالحفاظ على أسواقنا التصديرية وتنميتها، وجذب الاستثمارات من خلال تحسين مناخ أداء الاعمال، بثورة تشريعية وإجرائية، فى شراكة تامة مع الحكومات المتعاقبة، ليقوم أكثر من 5 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، منتسبى الغرف، أبناء مصر المُخلصين، دعامة الاقتصاد، بتحقيق أكثر من 80% من نتاج مصر المحلى الإجمالى، وخلق أكثر من 80% من فرص العمل لأبنائنا.

وأضاف الوكيل أن الاتحاد يرصد بانتظام وضع اقتصاد مصر ورؤى العالم له، لذا فقد وضع وثيقة لدستور اقتصادي، حللت الوضع القائم ورسمت خارطة لطريق اقتصادي للمستقبل. وهو ما لم ينبني فقط على نتاج مؤتمرات وندوات ولقاءات، ولكن أيضاً على استبيانات وجماعات تركيز من كافة القطاعات واستطلاعات لجمهور المنتجين ومقدمي الخدمات والمستهلكين، والتى سنعمل جاهدين بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيسنا المنتخب، على تنفيذها من أجل مستقبل مشرق لأبناء مصر الأوفياء وتحقيق أحلام وطموحات شعب مصر.

«تجارية الجيزة»: «السيسى» الأقدر على قيادة البلاد فى ظل التحديات الراهنة

تقدم المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بالتهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة تجديد الثقة في سيادته رئيسًا لجمهورية مصر العربية في الاستحقاق الانتخابي الذي شهدته البلاد مؤخرًا.

الشاهد: اهنئ الرئيس السيسي بفترته الرئاسية الجديدةوقال الشاهد: "يطيب لي أن أهدي لفخامة الرئيس السيسي أسمى وأخلص التهاني المقرونة بأصدق الأماني الطيبة بمناسبة فوزه الكبير في الانتخابات الرئاسية ونيل ثقة الشعب المصري العظيم الذي ضرب أروع الأمثلة في الالتفاف حول قيادته الرشيدة خلال العرس الانتخابي الديمقراطي الذي شهدته البلاد بشفافية ونزاهة.

وأعرب الشاهد فى بيان له اليوم، عن ثقته الكاملة في القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس السيسي ورؤيته الثاقبة وقدرته على مواصلة مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التنموية تأسيسا للجمهورية الجديدة التي يتطلع لها كل أبناء الشعب المصري.

وأكد الشاهد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأقدر على قيادة سفينة الوطن في ظل الظروف والتحديات المحلية والإقليمية التي لم نشهد لها مثيلًا، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يدرك جيدًا أن البلاد في أمس الحاجة لقيادة ملهمة وقادرة على تخطي الظروف الراهنة واستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي أطلقها الرئيس قبل عشر سنوات.

وتابع الشاهد، أن السنوات الماضية شهدت إطلاق برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، بدأ بعمليات شاملة للإصلاح النقدي وأعقبها برنامج الإصلاح الهيكلي، والذي استهدف تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاعات الإنتاجية مثل قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة وغيرها.

وأضاف أسامة الشاهد، ننتظر من سيادته استكمال مسيرة الإصلاحات واتخاذ مزيد من الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتعزيز القطاعات الصناعية وتنفيذ برامج تعميق التصنيع الوطني.