رئيس «عربية النواب» يهنئ المصريين بفوز الرئيس السيسي: مشاركتكم ملحمة وطنية

هنّأ النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وتقدم «أباظة»، في بيان اليوم، بالتهنئة للشعب المصري العظيم الذي كانت مشاركته تاريخية وغير مسبوقة في تاريخ مصر مقارنة بجميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة، مؤكدًا أنّ المصريين سطروا ملحمة وطنية من الاصطفاف الوطني الصادق، مؤكدين للعالم كله أنّ الشعب المصري بجميع فئاته يقف خلف قائده داعمًا لمسيرته نحو البناء.

واعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة، أنّ وصول نسبة مشاركة المصريين إلى 66.8% بمثابة دليل قاطع على الحرص الكبير من المصريين على استمرار الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى التي أطلقها الرئيس السيسي في جميع أنحاء البلاد، معرباً عن ثقته التامة في قدرة الشعب على مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.