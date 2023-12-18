بالأرقام.. النتيجة الكاملة للانتخابات الرئاسية 2024 | عاجل

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، تفاصيل نتيجة الانتخابات الرئاسية بأرقام أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في أيام الانتخابات الثلاثة التي عقدت أيام 10 و 11 و12 ديسمبر الجاري.

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، معلنة أنَّ عدد من أدلوا بأصواتهم بلغ 44 مليونًا و77 ألفًا و668 مصريًا بنسبة 66.8%، جاء من بينهم 44 مليونًا و288 ألفًا و361 صوتًا صحيحًا بنسبة 98.9% من إجمالي الأصوات، و489 ألفًا و1307 أصوات باطلة بنسبة 1.1%.

ووفقاً لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فقد جاءت نسب التصويت كالتالي:

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

- حصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة على إجمالي 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتاً من أصوات المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات بنسبة 89.6% من اجمالي الأصوات الصحيحة.

المرشح الرئاسي حازم عمر

- حصل المرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم على إجمالي مليون و986 ألفًا و352 صوتاً من أصوات المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.

المرشح الرئاسي فريد زهران

- حصل المرشح الرئاسي فريد زهران رمز الشمس على إجمالي مليون و767 ألفًا و952 صوتًا بنسبة 4% من أصوات المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة

- حصل المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رمز النخلة على إجمالي 822 ألف صوت بنسبة 1.9% من أصوات المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.

فوز السيسي بمنصب رئيس مصر

ووفقا لنتيجة الانتخابات الرئاسية، يكون بذلك المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي هو الفائز بمنصب رئيس مصر القادم لمدة 6 سنوات مقبلة.