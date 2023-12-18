من مطروح إلى أسوان.. المحافظات تحتفل بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات

خرج الآلاف من المواطنين في الميادين العامة بالمحافظات، من أجل التعبير عن فرحتهم وسعادتهم بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة.

احتفالات المحافظات بفوز الرئيس السيسي

وعّبر المصريون عن فرحتهم بنتيجة الانتخابات الرئاسية، ففي الصعيد حُملت الأعلام، لترفرف في السماء، دليلا على الحرية والفرحة التي ملأت قلوب المواطنين، الذين استعانوا بالطبل والمزمار البلدي المعبر عن التراث الصعيدي، في التعبير عن فرحتهم.

وفي مطروح، خرج شيوخ القبائل مع الأبناء والأحفاد متجهين إلى الميادين العامة من أجل رفع الأعلام وعلامة النصر تزين وجوهم وأيديهم، مع ترديد الأناشيد المختلفة تعبيرا عن نصر مصر، وفرحتهم بفوز الرئيس السيسي.

علم بطول 18 متر في احتفالات أهالي الإسكندرية

وفي الإسكندرية، خرج المواطنون في مسيرة كبيرة تحمل علما بطول يتخطى 18 مترا في ستانلي، من أجل التعبير عن فرحتهم بفوز الرئيس بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة.

وفي البحيرة توافد المواطنون على الميادين العامة يرددون: «مبروك علينا مصر» مصطحبين أبناءهم من أجل رؤية المشهد التاريخي، وتعلم كيفية صناعة القرار.

مسيرة سيارات في محافظة الفيوم

وفي الفيوم خرج المواطنون في مسيرة سيارات تحمل الأعلام المصرية، من أجل التعبير عن فرحتهم، بينما في الدقهلية نظّم حزب مستقبل وطن مسيرة سيارات تحمل الأعلام المصرية، وتردد الأناشيد الوطنية في أجواء من السعادة سيطرت على المشاركين.

وفي أسوان خرج المواطنون في فرحة كبيرة؛ للتعبير عن فرحتهم بالنتيجة الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وفوز الرئيس، وذلك بمشاركة مختلف الفئات من السيدات والرجال والأطفال والشباب والشيوخ.

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 اليوم، وحصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا من أصوات المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات بنسبة 89.6%، من إجمالي الأصوات الصحيحة.