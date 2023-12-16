موسيقى وهدايا وألعاب في احتفالات أعياد الطفولة بمركز شباب السلام بالسويس

شهد مركز شباب السلام في محافظة السويس برئاسة غريب معروف، الاحتفال بعيد الطفولة وسط أجواء من الفرحة والمرح وممارسة الألعاب المختلفة.

ألعاب ترفيهية وموسيقى وأغانٍ

نظم مركز شباب السلام التابع لإدارة شباب السويس، احتفالاً خاصا بعيد الطفولة، بحضور العشرات من الأطفال رواد المركز وأهاليهم ومشاركتهم فرحتهم على أنغام الأغاني الخاصة بالأطفال والأعياد وممارسة الألعاب المحببة لدى الأطفال في المناسبات المختلفة وقامت إدارة المركز بتقديم الألعاب الترفيهية والهدايا والبالونات في جو من البهجة وسط فرحة من الأطفال المشاركة.

الاهتمام بالأطفال والنشء

قال عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة السويس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الوزارة تضع اهتماماً خاصاً لشريحة النشء من الجنسين، نظراً لكونهم الورقة البيضاء التي يتم فيها تخطيط مستقبل الوطن فهناك حرص كبير على مشاركتهم في مختلف الفعاليات لإضفاء جو من الولاء والانتماء وحب الوطن والمركز و ضمن اهتمامات وزارة الشباب والرياضة بالأطفال بمراكز الشباب من منطلق حرصها على تقديم كل ما يسهم فى بناء شخصية الطفل المصري وإدخال البهجة والفرحة على قلوبهم.

يأتي ذلك برعاية الدكتورأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.