عماد الدين حسين: الأحزاب استعدت للانتخابات الرئاسية بشكل حقيقي

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت تطوراً نوعياً، خاصة من الحملات الحزبية الثلاثة، الذي بعضها حديث النشأة.

الأحزاب استعدت للانتخابات بشكل حقيقي

وأضاف «حسين»، خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن الأحزاب استعدت للانتخابات بشكل حقيقي، وخاطبوا القواعد الحزبية بداية من القرى وحتى أعلى المستويات، وتكلمت هذه الأدوار وقد تنافست بشكل حميد، لإظهار قدرة كل حزب على الحشد والتعبئة.

وأشار إلى أنه يتمنى من الأحزاب المصرية المؤيدة والمعارضة أن تعمل بجد، وهذا يأتي بأن تضمن أولا أن يكون هناك ديمقراطية داخل الحزب نفسه، فلا يعقل أن تطلب أحزاب المعارضة من الحكومة بالديمقراطية وهي لا تمارسها في داخلها، وأن يكون هناك بناء حزبي حقيقي.