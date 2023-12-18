نقيب الأطباء البيطريين يهنئ الرئيس السيسي: قادر على حماية البلاد

هنأ خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بولاية جديدة في انتخابات الرئاسة 2024، مؤكدًا أنّ حصوله على الأغلبية انعكاس لرغبة المواطنين في انتخاب رئيس قائد قادر على حماية البلاد خلال الفترة الصعبة التي يشهدها العالم أجمع، وخاصة الدول المجاورة لمصر.

نتيجة الانتخابات الرئاسية

وأضاف سليم، أن الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت إقبالًا غير مسبوق، حيث عبر المصريين من خلال مشاركتهم عن انحيازهم إلى مشروع الجمهورية الجديدة، والذي يهدف إلى تغيير حياة المصريين إلى الأفضل من خلال إطلاق العديد من المشروعات القومية الكُبرى، والعديد من المبادرات الرئاسية في النواحي الاجتماعية مثل: «حياة كريمة»، والصحة مثل «100 مليون صحة»، ناهيك عن مشروعات تنمية الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضي.

وأكد سليم أن الانتخابات الرئاسية، كانت ملحمة وطنية، لأنّها ركيزة لبناء المستقبل الذى يتمناه الموطن لست سنوات قادمة، لافتًا إلى أنّ الأرقام التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات بشأن معدلات المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، تؤكد نجاح الدولة المصرية في إقامة انتخابات تعددية ديمقراطية على مستوى أوسع تعبر عن رأي المواطن في كل مكان بمصر من أقصاها إلى أدناها.