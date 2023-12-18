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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«المعلمين»: نثق في الرئيس السيسي لتحقيق التنمية الشاملة للوطن

كتب:

إسراء سليمان
04:09 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
نقابة المعلمين

نقابة المعلمين

تقدمت النقابة العامة للمعلمين والنقابات الفرعية بالمحافظـات واللجـان النقابية للمعلمـين بالمـراكز والأقسام الإدارية بالجمهورية، بَأسْمَى آيات التهاني مقرونة بكل معانى التقدير والاعتزاز للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه الكاسح في الانتخابات الرئاسية، التي عبر فيها جموع الشعب المصري على مدى اعتزازهم به رئيسًا لكل المصريين وذلك تقديرًا لما قدمه لوطنه وللمواطنين من إنجازات عظيمة من أجل النهوض بمصر المستقبل لتحقيق التنمية الشاملة للوطن. 

 نتيجة الانتخابات الرئاسية 

وأعربت نقابة المعلمين في بيان لها عن ثقتها في أن الرئيس السيسي سيتحقق على يديه لجماهير الشعب المصرى كل خير وسؤدد وازدهار متطلعين إلى دعمه لمسيرة العمل النقابي ورعاية مطالب ومصالح المعلمين وصولًا إلى تحقيق عصر النهضة الحديثة الذي يعتبر التعليم هو مدخله الحقيقى وبوابته الوحيدة واستكمال مسيرة البناء والجمهورية الجديدة.

 

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.