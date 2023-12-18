«حماة الوطن» يهنئ السيسي بالفوز في انتخابات الرئاسة: المصريون ضربوا مثالا في الإخلاص

وجه حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، التحية للشعب المصري العظيم، الذي استجاب لنداء الوطن بتجديد الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، بعد انتخابات رئاسية شهدت مشاركة إيجابية لم يسبق لها مثيل.

وقال الحزب، إن «حماة الوطن»، من أوائل الأحزاب السياسية التي أعلنت دعمها وتأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي في الترشح للاستحقاق الدستوري، باعتباره هو الأجدر والأقدر على تولي شئون مصر في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، ويؤكد استمراره في الوقوف إلى جانب القيادة السياسية من أجل تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري.

حماة الوطن يشيد بالمشهد الديمقراطي

وجاء في البيان: الحزب يشيد بالمشهد الديمقراطي غير المسبوق الذي شهدته الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج والداخل، وحرص كل أبناء الوطن على ممارسة حقوقهم الدستورية والسياسية والنزول بكثافة أمام اللجان الانتخابية لاختيار الأصلح للحكم واستكمال المسيرة للوصول إلى الجمهورية الجديدة.

ووجه الحزب تحية إعزاز وتقدير للمرشحين «حازم عمر – عبد السند يمامة – فريد زهران» على التزامهم بكافة الضوابط الدستورية والقانونية للمنافسة الديمقراطية، وحرصهم على خروج الانتخابات الرئاسية بالشكل الذي يليق بمصر.

هنأ النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة، قائلا إنّ الانتخابات الرئاسية في مصر كانت استحقاقا دستوريا ديمقراطيا تنافس فيها 4 مرشحين من أبناء مصر الوطنيين.

وأضاف نصير أنّ الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة في الوعي والإخلاص، وأنّ ما شاهدناه من الإقبال غير المسبوق على صناديق الاقتراع يؤكد للعالم عن مدى حب هذا الشعب لوطنه وقائدة.

ووجّه اللواء طارق نصير الشكر للشعب المصري العظيم الذي مارس حقة الدستوري وقدّم صورة مشرفة أمام العالم، مؤكدا أنّ حزب حماة الوطن عندما أعلن تأييده ودعمه لكم في الانتخابات الرئاسية كان إيمان منة أنكم لاتبغون إلا مصلحة هذا الشعب والوطن العظيم.

واختتم نصير تهنىته، قائلا: «نعاهدكم يا سيادة الرئيس أن نكون جنبا إلى جنب بجوار الدولة المصرية مصطفين خلفكم للحفاظ على الأمن القومي المصري واستكمال بناء دعائم الجمهورية الجديدة».

هنأ الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، وأمين تنظيم حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه لولاية جديدة رئيسا لجمهورية مصر العربية، مؤكدا أنّ اليوم يعد بمثابة انتصار لوعي المصريين الذين حققوا أعلى نسب مشاركة في انتخابات حرة نزيهة شهدت تعددية حزبية لم تشهدها البلاد من قبل.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأضاف العطيفي في بيان له، أنّ الشعب المصري سطر ملحمة وطنية كبيرة خلال أيام الانتخابات يعكس وعي المصريين بأهمية صوتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنّ النتيجة التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات بنسبة مشاركة هي الأكبر في التاريخ، لصالح انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد وعي الشعب المصري ووقوف المصريين خلف قيادته لولاية جديدة بكل وطنية وحب.

الساحة السياسية

وأكد أمين تنظيم حزب حماة الوطن، أنّ الحزب داعم رئيسي بالساحة السياسية للرئيس في جميع قراراته وتحركاته، مؤمنا بأنّه القيادة الواعية التي تمكنت من إنقاذ البلاد من براثن الإرهاب، والآن يقود الرئيس مصر على طريق تنمية حقيقة وإصلاح شامل في جميع المجالات لرفعة الوطن والمواطن.

واختتم العطيفي تصريحاته قائلا: «نهنئ أنفسنا ونهنئ الرئيس بالنجاح الذي جاء باكتساح ومعا لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة تحت مظلة الجمهورية الجديدة .. تحيا مصر دائما وأبدا».

وقال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، إنّ مصر تحتاج إلى توطين الصناعات والتركيز على الملف الاقتصادي والاستثمارات ومتابعة واستكمال مشروعات البنية التحتية، لافتا إلى أنّ القيادة السياسية خلال الفترة المقبلة ستولي الصناعة والتصدير اهتماما كبيرا، وكذلك مشروعات حياة كريمة، واستثمار مميزات محافظات مصر.

وأوضح سليمان لـ«الوطن»، أنّ الرئيس السيسي سيحفز الصناعات الصغيرة وفكر القدرة على الكسب لكل الأفراد، من خلال المشروعات متناهية الصغر والاضطلاع بأدوار التمكين الاقتصادي للطبقة الأكثر احتياجا في المجتمع، لافتا إلى أنّ استعدادات القوى السياسية للانتخابات الرئاسية كان عملا تاريخيا في وقت صعب تمر به مصر على المستوى الاقليمي والعالمي، في ظل المشكلات الاقتصادية العالمية والأزمة الروسية الأكرانية والاضطرابات الاقليمية بقطاع غزة.

وهنأ المهندس يوسف رشدان، القيادي بحزب حماة الوطن أمين عام الإعلام بأمانة القاهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة مؤكدا أنّ عدد الأصوات التي حصل عليها «39 مليون صوت» تعكس ثقة الشعب المصري في القيادة الحكيمة للرئيس السيسي وقدرته علي العبور بمصر إلي بر الأمان.

وأكد رشدان أنّ اختيار الشعب المصري مؤسس الجمهورية الجديدة يدعم استكمال الإنجازات العملاقة التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية حيث أعاد بناء مؤسسات الدولة وتخطت البلاد أزماتها، ورفعت شعارًا «يد تبني ويد تحمل السلاح» وعاد الأمن والاستقرار في كل ربوع البلاد.

وأوضح رشدان أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد الاقتصاد المصري إلى مكانته وحقق معدلات نمو مرتفعة، واستعادت مصر نفوذها الإقليمي و العالمي، كما نجح في تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى، فضلا عن إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

وأكد رشدان أنّ الرئيس السيسي واجه المخططات والمؤامرات الداخلية والخارجية بكل جسارة واستطاع حتى الانتصار في حرب البقاء والبناء حتي باتت مصر حديث العالم كله وأصبح يضرب بها المثل في مواجهة التحديات الصعبة.