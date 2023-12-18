مسيرات بالخيول تجوب شوارع بورسعيد احتفالا بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات

انطلقت مسيرات حاشدة بالسيارات في بورسعيد، مساء اليوم، عقب إعلان فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

مسيرات تطوف شوارع بورسعيد

وجابت المسيرات شوارع بورسعيد، منها شارع طرح البحر الرئيسي والجمهورية والثلاثيني وصلاح سالم بالمحافظة، ورفع الأهالي صور الرئيس السيسي وأعلام مصر، مؤكدين أن بورسعيد ومصر اليوم في عيد وفرحتهم لا توصف.

مسيرة بالأحصنة والمزمار والطبل البلدي

كما انطلقت مسيرة بالأحصنة والمزمار البلدي والطبل البلدي على أنغام الأغاني الوطنية في شارع طرح البحر ببورسعيد، مؤيدين الرئيس السيسي ومعربين عن فرحتهم لفوزه بفترة رئاسية جديدة.

كما حمل الأطفال الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسي، مؤكدين أنه رئيس يضمن لهم مستقبلهم ويحمل الخير لمصر، حيث قال طفل يدعى «زياد»، 9 سنوات، إنه يشعر أن الرئيس السيسي قائد همام يحمي مصر من الأعداء، ويوفر لنا الأمن والأمان والتعليم المتميز.