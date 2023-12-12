المحافظات.. مسيرات مليونية في اليوم الأخير للتصويت بانتخابات الرئاسة

سيطرت المسيرات المليونية على مشهد اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية فى مختلف المحافظات لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، بجانب المسيرات الفئوية، مثل المعلمين وشيوخ الأوقاف والأزهر والكنيسة، وسجّل المزمار البلدى حضوراً أمام بعض لجان الصعيد، وسط استجابة قوية من المواطنين، فظهرت الطوابير الطويلة أمام اللجان، وشارك الشباب بقوة أمام اللجان.

علم مصر بطول 1000 متر يُزيّن لجان المنوفية

وخرجت المسيرات فى الدقهلية والمنوفية والمحلة والفيوم وقنا وسوهاج، بعضها من الأهالى والأحزاب، وأخرى من شباب الجامعات، وزيّن أكبر علم لمصر محيط لجنة قرية كفر ربيع الانتخابية بالمنوفية، بطول 1000 متر، والتقط المواطنون الصور، وفى الخلفية أكبر علم لمصر.

وقال محمد أبوحسين، أحد شباب القرية، إن الانتخابات تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، باعتبارها إحدى القرى الكبرى وصاحبة كتلة تصويتية مرتفعة، مشيراً إلى أن علم مصر بطول 1000 متر تم تجهيزه خصيصاً للاحتفال به فى الانتخابات الرئاسية، فى ظل التحديات التى تمر بها مصر.

ونظم كيان شباب جامعة الإسكندرية مسيرة طلابية داخل ساحة مجمع العلوم الإنسانية لتشجيع طلاب الكليات على المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية الحالية، وسط حضور كبير من قيادات الجامعة ورفع الطلاب وأساتذة الجامعة علم مصر بمختلف الأحجام، مردّدين الهتافات الوطنية «تحيا مصر»، ثم طافوا فى ساحة الجامعة لتشجيع الطلاب على المشاركة الانتخابية وسط سعادة كبرى حوّلت المسيرة إلى عُرس ديمقراطى يتناسب مع أجواء الانتخابات الرئاسية.

رئيس جامعة كفر الشيخ: المشاركة تُعزّز الديمقراطية وخير شاهد على التحول الحقيقى للمصريين

وقاد الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، مسيرة طلابية لأسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وتعزيز الديمقراطية الوطنية، مردّدين هتافات وطنية قوية تحت شعار «انزل شارك.. صوتك أمانة»؛ ليكون هذا العرس الديمقراطى خير شاهد على التحول الحقيقى للمصريين وما يتمتعون به من حرية كاملة وترابط شعبى واضح، يضع مصر فى مكانتها الصحيحة والمعتادة بين دول العالم.

وأكد رئيس الجامعة أنّ هذه المشاركة رسالة واضحة لكل المتربّصين فى الداخل والخارج بأنّ الدولة، حكومة وشعباً، على قلب رجل واحد، والمشاركة وإبداء الرأى تعبير واضح عن إيجابية المواطن وتأسيس مرحلة جديدة من الديمقراطية التشاركية.

ونظّمت الكيانات الشبابية فى محافظة أسيوط، مع ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024، مسيرة حاشدة لحث المواطنين على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وتقدّم المسيرة اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وقيادات الدين الإسلامى والمسيحى، ومختلف الأطياف المجتمعية بالمحافظة، لإرسال رسالة إلى الجميع بأن مصر نسيج واحد، وانطلقت المسيرة من أمام ديوان عام محافظة أسيوط وجابت شوارع المحافظة، ورفع المشاركون أعلام مصر وفلسطين وردّدوا هتافات «انزل وشارك فى انتخابات بلدك».

«جمالات»: «جيت أنتخب علشان صوتى أمانة»

وفى الأقصر، كان الإقبال كثيفاً، وقالت جمالات هاشم، 65 عاماً: «جيت أنتخب علشان صوتى أمانة زى ما قال الشيخ الطيب»، مؤكدة أنها سمعت الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتحدّث عن أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، لأنها أمانة أمام الله. وأضافت أنها قرّرت أن تحضر مبكراً للجنة للإدلاء بصوتها لاستمرار مسيرة العطاء والتنمية التى تشهدها البلاد، مؤكدة أن وضعها تحسّن كثيراً وتتقاضى معاشاً جيداً ونعمت بالأمن والاستقرار، وترغب فى رد الجميل لبلدها.

وفى الفيوم، نظم رجال الأزهر والأوقاف ملحمة وطنية، واصطفوا فى طابور تجاوز طوله أكثر من 50 متراً، تمهيداً للإدلاء بأصواتهم، ونظم رجال الأزهر والأوقاف مسيرة لحث أهالى المحافظة على الإدلاء بأصواتهم فى ثالث أيام الاقتراع، وأدلى المشاركون فى الطابور والمسيرة، بأصواتهم فور فتح اللجان. وقال الشيخ على فرحات، مدير التعليم الثانوى بالأزهر، لـ«الوطن»، إنهم لبّوا نداء الوطن، وقاموا بدورهم خلال الفترة الماضية، بتوعية المواطنين فى مختلف القرى والنجوع وحثهم على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم فى عملية الانتخابات، لاختيار رئيسهم، وأن المشاركة الإيجابية فى عملية الاقتراع واجب دينى ووطنى على الجميع.

ونظم عشرات الآلاف من أهالى الفيوم مسيرة حاشدة، انطلقت من مدخل منشأة عبدالله على الطريق الدائرى، وصولاً إلى ميدان منشأة عبدالله، وتقدّم المسيرة عدد من أعضاء مجلس النواب، فى مقدمتهم النائب عبدالقادر الجارحى، عضو مجلس الشيوخ، وأمين حزب مستقبل وطن بالفيوم، والدكتورة ميرڤت عبدالعظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب. وقدّم أطفال المدارس فقرة وطنية فى مقدّمة المسيرة، ووقفوا مرتدين ملابس بألوان علم مصر، إلى جانب الأعلام التى كانت تُرفرف بين أيديهم، وأدّوا بعض الأغانى الوطنية، إلى جانب ترديد عبارة «تحيا مصر تحيا مصر».

وتكفّلت جامعة سوهاج بنقل الطلاب ذوى الإعاقة والمغتربين من مقر الجامعة إلى لجانهم الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم، من خلال توفير أوتوبيسات لنقل الطلاب إلى مقار لجانهم، وتم توفير المناخ المناسب لهم، لتيسير حركة انتقالهم، حيث أدلى أكثر من 30 ألف طالب من جامعة سوهاج بصوته.

احتفالات أمام لجان السويس.. وفرق المتطوعين تقدم المساعدة لكبار السن وذوى الهمم لتسهيل التصويت

ونظم «طلاب من أجل مصر» بمحافظة البحر الأحمر مسيرة حاشدة لدعم وحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بمدينة الغردقة، وأشار الدكتور أسامة عمارة، عميد كلية الحاسبات بالغردقة، إلى أن الطلاب حرصوا على المشاركة فى المسيرة التى طافت شوارع الغردقة لحث المواطنين على دعم المشاركة الانتخابية والإدلاء بأصواتهم فى لجان الوافدين. ونظم طلاب جامعة السويس احتفالات أمام بعض اللجان وسط تقديم فرق المتطوعين من أبناء الجامعة الدعم لكبار السن وذوى الهمم لتسهيل عملية التصويت. وقال غريب عسران، أحد المتطوعين، إن فرقهم تقدم الخدمات لكل من يحتاج، سواء بالكشف عن لجنته الانتخابية أو تسهيل دخوله اللجان حال كونه من كبار السن وذوى الهمم، دون أى توجيه لانتخاب مرشح بعينه.