«حماة وطن» بالأقصر ينظم مسيرات لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

قال العمدة علاء راجح، أمين حزب حماة الوطن بالأقصر، إن الحزب يتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة عبر غرف عمليات بكافة أمانات المراكز، مؤكدا أن الاقبال بشكل عام جيد جدا، وهناك حشود كبيرة للناخبين أمام اللجان على مدار اليومين الماضيين وحتى الآن.

مسيرات في المراكز والقرى

وأضاف «راجح»، في تصريح لـ«الوطن»، أن الحزب نظم عدة مسيرات في كل المراكز والقرى لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، كما نظمنا ندوات توعوية مكثفة للمواطنين، بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وكيفية الإدلاء بالصوت الانتخابي، ووفرنا سيارات للناخبين لنقلهم إلى مقر لجانهم.

وتابع: نشرنا مندوبي الحزب على كافة اللجان الانتخابية بالأقصر، لمساعدة الناخبين على معرفة لجانهم الانتخابية وأرقامهم في الكشوف الانتخابية، كما تطوع عدد من شباب الحزب لمساعدة الناخبين من كبار السن وذوي الهمم على الإدلاء بأصواتهم عبر المقاعد المتحركة.

انتظام عملية التصويت

في سياق متصل، أعلنت غرفة عمليات محافظة الأقصر، أن الانتخابات الرئاسية تسير لليوم الثالث على التوالي، دون حدوث أي خروقات أو معوقات أو مشكلات تعكر صفو سير العملية الانتخابية، مؤكدة أن هناك إقبال كبير من المواطنين أمام اللجان الانتخابية.