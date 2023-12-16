تطورات أزمة أوكرانيا: إسقاط مسيرات روسية ونبضات كهرومغناطيسية لخداع دفاعات «كييف»

توترات متلاحقة شهدتها الأزمة الأوكرانية التي تقترب من عامها الثاني، سواء ميدانيا أو سياسيا، ونرصد في التقرير التالي، أهم ما شهدته الأزمة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية، 30 من 31 مسيرة روسية فوق 11 منطقة في أنحاء البلاد، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إجنات في مقابلة تليفزيونية، إلى استخدام القوات الروسية، النبضات الكهرومغناطيسية لمحاكاة إطلاق الصواريخ وخداع الدفاعات الجوية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، مهاجمة طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت منطقتي دميترييفسكي وجيليزنوجورسك بالمقاطعة، مشيرا عبر «تليجرام»، تضرر الأسوار والنوافذ والأسطح في 8 منازل دون وقوع إصابات.

تعرضت محطة السكك الحديدية في دميترييف للاستهداف

وأوضح رومان ستاروفويت، أن منطقة محطة السكك الحديدية في مدينة دميترييف، تعرضت للاستهداف ما أدى إلى تضرر محطة ضغط، وأشار المسؤول الروسي، إلى أن المسيرات الأوكرانية، ألحقت أضراراً بخط كهرباء في منطقة جيليزنوجورسك، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

وفي غربي أوكرانيا، فجرعضوا في مجلس بلدي، يدعى سيرهي باترين، 3 قنابل يدوية خلال اجتماع في بلدية قرية كيريتسكي، بعد منعه من الحديث خلال الاجتماع الذي كان يبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 26 آخرين.

بدورها، تداولت وسائل إعلام روسية، مشاهد توثق تدمير مسيرات روسية لمدرعة من طراز «ماردر 1» الألمانية الصنع، ولمدرعة «سترايكر إم 1126» الأمريكية.

وقصفت المدفعية الروسية، معقلا لـ القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك في خاركيف بشرق أوكرانيا، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.ووفقا لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، فإن نقص الأموال وفشل هجوم «كييف»المضاد سيؤديان إلى انهيار الدولة الأوكرانية، حسبما قال ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق سكوت ريتر، في مقابلة مع الصحفي جارلاند نيكسون.

بدورها، قالت شركة «روس إلكترونيكا» القابضة، جزء من «روستيخ» الروسية للتصميمات والصناعات العسكرية، إن المتخصصون من «سوزفيزدي»، يعملون على تحديث أنظمة الحرب الإلكترونية «ليسوتشك» المصممة لحماية السيارات والمركبات المدرعة، والأفراد من الأجهزة المتفجرة التي يتم التحكم فيها عن طريق الراديو، مضيفة أن الأنظمة وستصبح أكثر قوة وقدرة على الحركة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، نفذت قيادة طيران النقل العسكري التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، مناورة طيران تكتيكية لطائرات روسلان «إن 124-100» العملاقة الثقيلة طويلة المدى، بهدف تدريب الأطقم على نقل الأسلحة والمعدات لمسافات طويلة، وفقا لما اعلنته وزارة الدفاع الروسية.

تدريبات لطائرات روسلان «إن 124-100» الروسية

وأشارت الوزارة الروسية، إلى أن التدريبات جرت ارتفاع أكثر من 4 آلاف متر، وبلغ طول المسار أكثر من 1000 كيلومتر، وكان متوسط ​​سرعة الطائرة 500 كم/ساعة، وفي ظروف جوية صعبة تمثلت في هطول أمطار وسحب منخفضة وهبوب رياح قوية.

بدورها، قالت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، في مقال إن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى الولايات المتحدة أدت إلى تفاقم الوضع الأوكراني، مشيرة إلى إصدارإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعليمات متكررة لكبار المسؤولين الأوكرانيين بوقف الاتصالات مع الجمهوريين في الكونجرس، لتجنب الضغوط السياسية في المستقبل.

وشهد موقع إكس «تويتر سابقا»، ردود فعل سلبية بين المستخدمين على خلفية تصريح رئيسة «مفوضية أوروبا» أورسولا فون دير لاين، عن افتتاح المناقشات حول انضمام مولدوفا وأوكرانيا إلى «الاتحاد الأوروبي»، وسخر مستخدم بالقول، إن «لم يعد ينقصنا سوى ميدان ثوري آخر في مولدوفا وجورجيا»، متسائلا:«هل قررتم إنشاء منطقة دونباس الجديدة؟ هذه المرة هل ستكون بريدنيستروفيه؟».