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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وزير التعليم العالي مهنئا الرئيس السيسي: الشعب يثق في قيادتكم الحكيمة

كتب:

أحمد أبوضيف
03:59 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة، والمراكز والمعاهد البحثية، ورؤساء الجامعات، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه بفترة رئاسية جديدة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وثمن المجتمع الأكاديمي الثقة الغالية للشعب المصري في الرئيس السيسي، والتي تعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، قد أجريت داخل مصر على مدار ثلاثة أيام من 10 - 12 ديسمبر الجاري، تحت إشراف قضائي كامل.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.