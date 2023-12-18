نائب رئيس غرفة الحبوب يهنئ الرئيس السيسى بفوزه في الانتخابات

هنأ عبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بثقة الشعب المصري وانتخابه لفترة رئاسية جديدة، مؤكدا أن فوزه جاء لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية التي حدثت على مدار الـ10 سنوات الماضية.

السلاموني: الانتخابات الرئاسية أكدت وعي الشعب المصري

ووجه عبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب التحية للشعب المصري بكل فئاته، بسبب حرصه على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، ووعيه على استقرار وأمن البلاد.

كما أن حرص الشباب وكبار السن والسيدات، على النزول بالتوافد على اللجان الانتخابية خلال فترة الانتخابات، يؤكد وعي الشعب المصري بما يدور من أحداث في الدول المجاورة، وتأكيد استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية والأمن والأمان والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة وجيزة.