«صناعة الحبوب»: توريد 22 ألف طن مكرونة شهريا لصالح مبادرة خفض الأسعار

أعلن عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، استمرار توريد سلعة المكرونة لصالح وزارة التموين، لطرحها ضمن المقررات التموينية وفي منافذ المجمعات الاستهلاكية في إطار حرص الغرفة على توفير السلع الأساسية وطرحها للمواطنين ضمن مبادرة مجلس الوزراء، لتخفيض أسعار السلع الأساسية التي تنفيذها الحكومة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.

توريد نحو 22 ألف طن مكرونة شهريًا لوزارة التموين

وأوضح «السلاموني» استمرار توريد ما يقرب من 22 ألف طن مكرونة شهريًا إلى وزارة التموين، لطرحها على البطاقات التموينية بأسعار مخفضة لأكثر من 40%، مقارنة بنفس سعر المنتج في الأسواق المثيلة، إذ سيُطرح كيس المركونة وزن 400 جرام بسعر 6 جنيهات و75 قرشًا، في حين يتراوح سعره في الأسواق الأخرى بين 11 و 12 جنيهًا، لافتًا إلى أنّ مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية، والدواجن الحية والمجمدة والبيض، يأتي في إطار حرص الدولة بتوجيهات القيادة السياسية، على تخفيف العبء على المواطن، في ظل أزمة التضخم العالمية التي يعاني منها غالبية دول العالم، وانخفاض أسعار السلع، يساهم في تخفيف حدة تأثير التضخم، مشيدًا بدور القيادة السياسية وحرصها الدائم في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن يكفي احتياجات المواطنين لفترات طويلة، وهو ما نجحت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين عبر توفير السلع كافة وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

وأضاف أنّ هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، تسلم الشركة القابضة للصناعات الغذائية «قطاع المطاحن»، القمح لتنتجه في شكل دقيق وتسلمه إلى مصانع المكرونة التي تعمل في منظومة التموين، لافتًا إلى أنّ كميات المكرونة التي تُورد لصالح وزارة التموين من كبرى الشركات ذات العلامات التجارية المعروفة وذات جودة عالية، لافتًا إلى أنّ غرفة صناعة الحبوب، مستمرة في توريد سلعة المكرونة وبأي كميات تحتاجها الوزارة، لطرحها ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، مؤكدًا أنّ المخزون الاستراتيجي لسلعة المكرونة داخل البلاد يكفي احتياجات المواطنين لفترة تتجاوز 6 أشهر بجانب أيضًا وجود مخزون استراتيجي من جميع السلع الأساسية.

عمل دائم لتوفير السلع

وثمن «السلاموني» دور وزارة التموين بقيادة «المصيلحي» والجهات التابعة للهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن والشركات التابعة، في التنسيق المستمر والمتابعة من أجل توفير السلع الغذائية للمواطنين وطرحها بأسعار مخفضة.