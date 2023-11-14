«صناعة الحبوب» تطمئن المواطنين: مخزون السلع يكفينا 5 أشهر

أكد عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، وجود مخزون استراتيجي من جميع السلع الغذائية داخل البلاد، نتيجة الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، إذ يتجاوز مخزون القمح 5 أشهر، بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من المكرونة وجميع السلع الأخرى.

وجود مخزون استراتيجي من جميع المنتجات

وأضاف نائب رئيس الغرفة أن وجود مخزون استراتيجي من جميع المنتجات والسلع الأساسية ساهم في إطلاق الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بنسبة تتراوح من 15 إلى 25%، بجانب تخفيض أسعار اللحوم والدواجن.

وأشار إلى أن وزارة التموين طرحت في منافذ المجمعات الاستهلاكية السلع بأسعار مخفضة، إذ بلغت اللحوم السودانية الطازجة 220 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة 85 جنيها للكيلو، والسكر بسعر 27 جنيها، وزيت الطعام الخليط بسعر 40 جنيها.

تنسيق دائم بين غرفة صناعة الحبوب و«التموين»

وأشاد بدور وزارة التموين في العمل على تخفيف العبء على المواطن من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى عدم حدوث أي أزمات طوال فترة جائحة كورونا، وخلال الأزمة العالمية.