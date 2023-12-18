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«الرعاية الصحية» تهنئ الرئيس السيسي: الشعب يؤمن بقيادتكم الحكيمة

كتب:

مريم الخطري
04:11 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

تتقدم الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفوزه بفترة رئاسية جديدة.

وثمن مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية الثقة الغالية للشعب المصري في رئيس الجمهورية، إذ يأتي اختيار جموع الشعب المصري انعكاسًا لإنجازات الرئيس التي لا تخفى على أحد وانعكاسًا لإيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.