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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

مسيرة سيارات تجوب شوارع الغردقة احتفالا بفوز الرئيس السيسي.. «البحر الأحمر بتفرح»

كتب:

شاذلى عبد الراضى
08:58 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
احتفالات أهالي البحر الأحمر بفوز الرئيس السيسي

احتفالات أهالي البحر الأحمر بفوز الرئيس السيسي

احتفل جموع المواطنين بالبحر الأحمر، بإعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمسيرة بالسيارات طافت شوارع الغردقة، حاملين أعلام مصر ومرددين الأغاني الوطنية.

مسيرة سيارات بشوارع الغردقة

وخرج آلاف المواطنين بالبحر الأحمر عقب إعلان الرئيس السيسي رئيسا للبلاد لفترة رئاسية جديدة، معبرين عن فرحتهم، وأطلقت النساء الزغاريد وطافت زفة سيارات شوارع الغردقة حاملين أعلام مصر وصور الرئيس السيسي.

فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي، فوز المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

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