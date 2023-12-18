مسيرة سيارات تجوب شوارع الغردقة احتفالا بفوز الرئيس السيسي.. «البحر الأحمر بتفرح»

احتفل جموع المواطنين بالبحر الأحمر، بإعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمسيرة بالسيارات طافت شوارع الغردقة، حاملين أعلام مصر ومرددين الأغاني الوطنية.

مسيرة سيارات بشوارع الغردقة

وخرج آلاف المواطنين بالبحر الأحمر عقب إعلان الرئيس السيسي رئيسا للبلاد لفترة رئاسية جديدة، معبرين عن فرحتهم، وأطلقت النساء الزغاريد وطافت زفة سيارات شوارع الغردقة حاملين أعلام مصر وصور الرئيس السيسي.

فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي، فوز المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.