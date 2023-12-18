الفنانة صابرين تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات: رئيسي وأفتخر

هنأت الفنانة صابرين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، التي أعلنت نتيجتها منذ قليل بفوز الرئيس السيسي، بنسبة أصوات 89.6%.

وقالت صابرين عبر حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، التي أرفقت معها صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي: «مبروك رئيسي وأفتخر».

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، حصل على إجمالي 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا بنسبة 89.6% من أصوات المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.

فيما حصل حازم عمر على مليون و986 ألفا و352 صوتا، بنسبة 4.5%، وفريد زهران مليون و776 ألفا و952 صوتا، بنسبة 4%، وعبدالسند يمامة 822 ألفا و606 أصوات بنسبة 1.9%.