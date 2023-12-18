السيسي لـ«المصريين»: سعدت بمشهد اصطفافكم في صفوف الناخبين
كتب:
محمد عزالدين
04:06 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي
وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة إلى الشعب المصري العظيم بعد إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة لفترة جديدة، قائلا: «أتحدث إليكم اليوم وقد غمرتني السعادة بمشهد اصطفافكم وانخراطكم في صفوف الناخبين في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، ما يعد دلالة واضحة لكل متابع في الداخل أو الخارج، عن حيوية وفاعلية الشعب المصري بكل أطيافه وفئاته».
وأضاف الرئيس السيسي: «إرداة المصريين نافذة بصوت كل مصري ومصرية، ذلك المشهد الذي تابعته عن كسب ويدفعني لأن أعبر عن عظيم تقديري وامتناني لكل المصريين».