السيسي لـ«المصريين»: سعدت بمشهد اصطفافكم في صفوف الناخبين

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة إلى الشعب المصري العظيم بعد إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة لفترة جديدة، قائلا: «أتحدث إليكم اليوم وقد غمرتني السعادة بمشهد اصطفافكم وانخراطكم في صفوف الناخبين في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، ما يعد دلالة واضحة لكل متابع في الداخل أو الخارج، عن حيوية وفاعلية الشعب المصري بكل أطيافه وفئاته».

وأضاف الرئيس السيسي: «إرداة المصريين نافذة بصوت كل مصري ومصرية، ذلك المشهد الذي تابعته عن كسب ويدفعني لأن أعبر عن عظيم تقديري وامتناني لكل المصريين».