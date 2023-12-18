محافظ الإسماعيلية يوجه بتوفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة الامتحانات

وجّه محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة، بتوفير سبل الراحلة لجميع الطلاب، خلال امتحانات صفوف النقل للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة، التي تنطلق الأيام المقبلة.

وقال محافظ الإسماعيلية، في بيان، إن الامتحانات من المقرر أن تنطلق من 9 حتى 24 يناير المقبل، فيما اعتمد اليوم الاثنين، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي لصفوف النقل والشهادات العامة.

موعد إجازة نصف العام الدراسي بالإسماعيلية

من ناحيته، أوضح الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، أنّ امتحانات شهادة الثانوي العام والتعليم الفني تبدأ 13 يناير، وتنتهي 24 يناير، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية اعتبارًا من 9 يناير وتنتهي في 24 يناير 2024، كما تبدأ امتحانات المرحلة الابتدائية يوم 9 يناير، وتنتهي 13 يناير.

وأضاف «بحيري»، أنّ إجازة نصف العام الدراسي تبدأ اعتبارًا من السبت 27 يناير، مع البدء الفوري في أعمال تصحيح الامتحانات أولا بأول.

ووجه محافظ الإسماعيلية، الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق التام بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية؛ لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.