الأوراق المطلوبة للتقدم إلى امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية 

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، بدء الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 خلال الفترة الحالية، وتجهيز أوراق الطلاب المتقدمين.

الأوراق المطلوبة للتقدم إلى امتحانات الشهادة الإعدادية

ناشدت مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية، طلاب الصف الثالث الإعدادي بتجهيز الأوراق المطلوبة، للتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2024/2023، وتسليمها للمدرسة.

وقالت المديرية، في بيان، إن الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية هي:

1- شهادة ميلاد كمبيوتر + 2 صورة منها.

2- عدد 7 صور حديثة خليفة بيضاء مطبوع تحتها الاسم.

3- إيصال المصروفات الدراسية + صورتين من الإيصال.

4- إيصال رسم الامتحان بسعر 158 جنيها.

5- الاستمارة الإلكترونية.

6- طابع تعليمي فئة 10 جنيهات.

7- حافظة بلاستيك توضع بداخلها الطلبات.

وناشدت المديرية الطلاب، بضرورة استكمال الاستمارة الإلكترونية بعد الحصول على كود الطالب من خلال الرابط التالي «من هنا» عن طريق إدخال الرقم القومي، على أن يُسلم الملف بعد تجهيزه لشؤون الطلبة بالمدرسة.