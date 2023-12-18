السيسي: اصطفاف المصريين كان تصويتا للعالم برفض الحرب غير الإنسانية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ اصطفاف المصريين كان تصويتا للعالم كله للتعبير عن رفضهم للحرب غير الإنسانية، وليس لمجرد اختيار رئيسهم في مشهد حضاري وراق.

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمة رسمية له عقب انتخابه رئيسا للبلاد لولاية جديدة، «تضافر الجهود حكومة وشعبا ليخرج بهذا المشهد المشرف الذي لم تشوبه أي خروقات أمنية رغم الحشود غير المسبوقة».

واستطرد: «أبناء مصر وبناتها، أدرك حكم التحديات التي نواجهها والبطل في مواجهتها هو المواطن المصري العظيم الذي تصدى للإرهاب وتحمل الإصلاح الاقتصادي وآثاره وواجه الأزمات بوعي وحكمه، وأجدد العهد أن نبذل كل جهد لنستمر في بناء الجمهورية الجديدة التي نسعى لإقامتها وفق رؤية مشتركة تجمعنا دولة ديمقراطية تجمع أبناءها في إطار من الدستور والقانون وتسير بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية».